Burdur’da Uçak Kaza Yaptı, Çıkarıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Burdur’da, barajdan su almak amacıyla deneme uçuşu gerçekleştiren bir uçak, kaza kırıma uğrayarak ters döndü. Olay, dün saat 11.50 sularında Burdur’un Bucak ilçesindeki Elsazı köyü yakınlarında bulunan Karacaören Barajı’nda yaşandı.

KAZA VE KURBANI PİLOTLAR

Alınan bilgilere göre, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nden havalanan yangın eğitim uçağı, barajdan su almak için deneme uçuşu yaparken kalkış yapamamış ve kaza kırıma uğramış. Uçakta bulunan 75 yaşındaki İspanyol pilot Enrique Torres Verdur ile 52 yaşındaki Türk pilot Aydıner Çıldır, kendi imkanlarıyla su yüzeyine çıkarak yardım beklemeye başlamış.

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiş. Bu sırada, barajda bulunan bir çiftçi olan Ali Gökmen, balıkçı teknesi ile pilotları sudan kıyıya çıkararak sağlık ekiplerine ulaştırmış. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiş. Kırıma uğrayan uçak ise bugün vinç yardımıyla barajdan çıkarıldı.