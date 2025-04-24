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Burdur’da Uyuşturucu İle Yakalanma Olayı

UYGULAMA SONUCU UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Burdur’da, emniyet ekipleri tarafından yapılan bir uygulama sırasında durdurulan bir araçta uyuşturucu madde bulundu. 20 Nisan’da Bucak ilçesinde gerçekleştirilen durdurma işlemi sonrasında, aracın içindeki 2 şüpheliye yönelik arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin kullanımlık kannabinoid emzirilmiş kağıt parçasıyla birlikte 20,17 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımına yarayan bir aparat ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Araçta bulunan Y.Ş. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından, şüphelilerden Y.Ş. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme, Y.Ş.’nin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti. H.K.’nin durumu hakkında ise henüz bir gelişme olmadı.

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