Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Uyuşturucu OPERASYONU

Burdur’da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, araç ve şahıslar üzerindeki aramalarda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişilere yönelik adli işlem başlatıldı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNAN UYUŞTURUCU

23 Mart tarihinde Burdur’daki uygulama noktasında durdurulan bir araçta, O.K., F.K. ve F.B.K. isimli şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde gerçekleştirilen aramalarda, toplam 5 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edilmiş kağıt parçası ile 30 adet ecstasy hap ele geçirildi. İlgili denetimlerin devamında, Burdur il merkezinde durdurulan C.K. ve A.A. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalar sonucunda, 350 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edilmiş kağıt parçası ve 34,69 gram metamfetamin bulundu.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.