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Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu, İki Şüpheli Tutuklandı

NARKOTİK OPERASYONUNDA TUTUKLAMALAR

Burdur’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sentetik uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheli mahkemeye sevk edildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanıp deşifre edilmesine yönelikti.

29 Mayıs 2025 tarihinde il merkezinde N.C.Ö. ve L.B. isimli iki şüpheli şahsın üstleri arandı. Yapılan aramalarda, 7 bin 250 kullanımlık olduğu değerlendirilen sentetik kannabinoid içeren bir kağıt parçası ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler doğrultusunda, N.C.Ö. ve L.B. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem yapıldı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olay, Burdur’da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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