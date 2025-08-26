Haberler

Burdur’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

BURDUR’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bin kullanımlık sentetik kannabinoid içeren kağıt parçaları ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLDİ

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilerle ilgili bir operasyon düzenledi. Geçtiğimiz gün Bucak ilçesinde yapılan çalışmalar sırasında A.O.U., M.S. ve M.H. isimli şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Bu aramalarda, yaklaşık bin kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçaları bulundu.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçu çerçevesinde gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan bu şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

TİSKİ, 19 Yeni Araç Ekletti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için TİSKİ'ye 19 yeni iş makinesi kazandırdı. Başkan Genç, bu adımın su sıkıntısını azaltmayı amaçladığını belirtti.
Haberler

Malatya’da Sulama Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından sulama altyapısını güçlendirmek üzere DSİ ekipleri, 23 farklı noktada onarım yaptı ve toplamda 2,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.