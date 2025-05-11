Burdur’da Yalnız Yaşayan Kişi Ölü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Burdur’da, Cemil Mahallesi Balaban Sokak’ta yalnız yaşayan bir kişinin evinde ölü bulunduğu bildirildi. Yüksel Ayten’in (63) konutundan gelen kötü kokular, komşularının dikkatini çekti ve bu durum 112 Acil Çağrı Merkezine iletildi.

SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE

Yapılan ihbar sonrasında, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin gerçekleştirdiği kontrolde, Yüksel Ayten’in 15 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE MORG İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından, cenaze morga taşındı.