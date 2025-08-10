Haberler

Burdur’da Yangın, Ev ve Araçlar Zarar Gördü

YANGIN OLAYINDA ZARAR GÖRENLER

Burdur’da bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar sebebiyle yangın meydana geldi. Yangında ev, ahır ve bir minivan araç zarar gördü, üç buzağı telef oldu. İğdeli Köyü’nde bulunan Mehmet U.’ya ait evin bahçesinde gerçekleştirilen kaynak çalışması sırasında başlayan kıvılcımlar, önce saman balyalarına ardından evin iki katlı ahşap kısmına, ahıra ve evin yanında park halindeki minivan araca sıçradı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olayın ardından hemen durum bildirilerek, bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, sağlık ekipleri ve jandarma gönderildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda meydana gelen hasar büyük oldu; ev, ahır ve minivan araç kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında üç buzağı da hayatını kaybetti.

