Burdur’da Yangın İtfaiye Ekipleriyle Söndürüldü

OTLUK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Burdur’da bulunan otluk alanda yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kışla Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen bildirdi ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri, kısa bir süre içinde yangın yerine ulaşarak, alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.