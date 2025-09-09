Haberler

Burdur’da Yangın Sonucu İşçi Kurtarıldı

YANGINDA MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

Burdur’da tadilat sırasında apartmanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, uzun çabalar sonucunda söndürüldü.

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ADRES

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerindeki beş katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tadilat esnasında apartmanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İTFAYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çatıda mahsur kalan bir işçi, ekipler tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda gerçekleşti. Yangının çıkış nedeni ise şu an için araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Tepki Gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Katar'a yönelik hava saldırısını kınayarak, bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi ve Katar'a destek sundu.
Haberler

Manken Şevval Şahin’in Aracında Sahte Kart

Beşiktaş'ta ünlü manken Şevval Şahin’in aracındaki sahte ‘Resmi Hizmete Mahsustur’ kartı nedeniyle şoförü M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.