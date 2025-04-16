Burdur’da Yanmış Yaşlı Adam Bulundu

YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI ADAMIN CENAZESİ BULUNDU

Burdur’da yalnız başına yaşayan bir yaşlı adam, evinde vücudunun bir kısmı yanmış olarak ölü halde bulundu. İlk bulgulara göre, 82 yaşındaki Saim Nas’ın koltukta otururken kalp krizi geçirdiği ve elindeki sigaranın koltuğu tutuşturması sonucu yangının çıktığı değerlendiriliyor. Olay, gece saat 22.30 sularında merkez Necatibey Mahallesi’ndeki iki katlı müstakil bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Saim Nas’tan haber alamayan yakınları komşularına evin kontrol edilmesi için ulaşarak yardım istedi. Kapıyı açarak içeri giren komşular, Nas’ı oturduğu koltukta vücudunun bir kısmı yanmış halde hareketsiz buldu. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda Saim Nas’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

OTOPSİ İÇİN MORGDA

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı, evde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre, Saim Nas’ın koltukta otururken geçirdiği kalp krizi nedeniyle elindeki sigaranın koltuğu tutuşturduğu ve yangının bu şekilde başladığı üzerine duruluyor. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.