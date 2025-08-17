Burdur’da Yaya Hayatını Kaybetti

BURDUR’DA KAZA SONRASI BİR YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Burdur’da meydana gelen bir trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti. Engin D. adlı 34 yaşındaki sürücünün kullandığı 03 AGN 206 plakalı otomobil, Burdur – Fethiye Yolu üzerindeki Halk Plajı yakınlarında, düğün salonundan çıkan ve karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki Cavit Suna’ya çarptı.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Suna’nın durumunu kontrol ettiğinde, ne yazık ki hayatını kaybettiğini saptadı. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

CENAZE MORGUYA GÖTÜRÜLDÜ

Suna’nın cenazesi, gerekli işlemler için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu elim kaza, bölgede büyük üzüntü yarattı.