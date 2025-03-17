Burdur’da Yayaya Çarpan Araç Kazası

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Burdur’da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kaza, Konak Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde saat 13.20 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ferah K. (40) yönetimindeki 15 ACV 461 plakalı araç, yaya geçidini kullanan Halide B.’ye (40) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahaleye maruz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bildirimle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halide B.’yi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürdü. Otomobil sürücüsü Ferah K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine yönlendirildi. Halide B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.