Burdur’daki 120 Personele Başarı Belgesi

BAŞARILI EMNİYET PERSONELİNE ÖDÜL

Burdur’da, asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçların önlenmesi konularında gösterdikleri özverili çaba ile dikkat çeken 120 emniyet mensubuna başarı belgesi verildi. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bu personele, görev süreleri boyunca gerçekleştirdikleri gayretli ve fedakar çalışmalar nedeniyle ödülleri takdim edildi.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR SERGİLENDİ

Geçtiğimiz gün düzenlenen ödül töreninde, takdim edilen belgelerin bu personelin hem asayişin korunması hem de suçların önlenmesine yönelik sergilediği örnek teşkil eden çalışmaları nedeniyle verildiği belirtildi. Bu ödüllerle, emniyet personelinin başarılı çalışmalarının önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

Turgutlu’da Kereste Yangını Çıktı

Turgutlu'daki kereste işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yok, ancak maddi kayıplar meydana geldi.
Kaza, Merve Sakat’ı vurdu

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu 11 yaşındaki Merve Sakat yaşamını yitirdi. Sürücü kaçtı, fakat daha sonra yakalandı.

