Burdur’daki Cinayet Mekanı Kapatıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

31 Ekim’de saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi’ndeki eğlence mekanında bir olay meydana geldi. Husumetli olan Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, yan masada oturan Hüseyin Mete’ye, üzerindeki tabancayla 7 el ateş etti. Üzerine ateş açılan Mete yere yığılırken, mekandaki diğer kişiler panik içinde kaçıştı. İhbarın ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Mete’nin sırt, baş, omuz ve göğüs bölgesinden vurulduğu tespit edildi. Mete’nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Cenazesi, incelemelerin ardından morga konuldu. Olay sonrası kaçan Ramazan Uçar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin Mete’nin cenazesi ise dün merkez Askeriye köyünde toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Hüseyin Mete’nin masada bir kadınla sohbet ettiği esnada, arka tarafta oturan Ramazan Uçar’ın tabancayı çıkararak ateş ettiği anlar yer aldı. Uçar’ın art arda 7 el tabancayı ateşlediği, Mete’nin yere düştüğü ve kurtulmaya çalıştığı görüldü. Bir süre sonra Mete hareketsiz kaldı. Olay anında mekanda bulunan bir kişinin Ramazan Uçar’ı durdurmaya çalıştığı, içerideki diğer kişilerin de kaçmaya çalıştığı görüntülerde dikkat çekti.