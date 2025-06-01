Burdur’daki DoğaFest’te Triatlon Yapıldı

SALDA GÖLÜ’NDE DOĞA FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ

Burdur’da gerçekleştirilen Doğa Festivali (DoğaFest) etkinlikleri çerçevesinde, Salda Gölü’nde triatlon, plaj voleybolu ve oryantiring etkinlikleri düzenlendi. Burdur Valiliği tarafından organize edilen festivalin son gününde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile “Türkiye’nin Maldivleri” olarak adlandırılan Salda Gölü’nde triatlon yarışları yapıldı. Yarışmaya 23 sporcu farklı illerden katıldı. Sporcular, Salda Gölü’nde yüzme ile başladıkları yarışın ardından 12 kilometrelik bisiklet parkurunu geçtikten sonra 3 kilometrelik koşu etabını tamamlayarak yarışı bitirdi. Bunun yanı sıra bu bölgede plaj voleybolu, uçurtma ve oryantiring yarışları da gerçekleştirildi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, etkinliklerde spor odaklı ve çevresel duyarlılıkla hareket ettiklerini açıkladı. Salda Gölü’nde çevre koruması ile ilgili atlı timlerin de görevde olduğunu belirten Bilgihan, “Burdur’un saklı kalan güzelliklerini görmeye herkesi bekliyoruz. Salda’nın bilimle, sporla ve çevresel duyarlılıkla daha fazla tanıtılması ve anlatılması için buradayız” dedi.

SALDA GÖLÜ’NÜN EŞSİZ GÜZELLİĞİ

Aktivite sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çeken Bilgihan, Salda Gölü’nün dünya üzerindeki iki eşsiz güzellikten biri olduğunu vurguladı. Yarışlara katılan sporcular, Salda Gölü’nde yer almak ve bölgeyi tanımaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Derece elde eden sporculara ödülleri, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya tarafından verildi.