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Burdur’dan Adaşına Rozet Taktı

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BURDUR’DA SİYASİ HAYATA ADIM ATTI

Burdur’da yaşayan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye katılarak siyasi hayatına ilk adımını attı. Üyelik süreci tamamlandıktan sonra, genç Erdoğan, 169. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak önemli bir fırsat elde etti.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANINDAN ALDI

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdurlu gence rozetini takarak onun partideki yeni yolculuğunu resmiyet kazandırdı. Görüşme sırasında ikili, kısa fakat samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç Recep Tayyip Erdoğan’a başarılar dileyerek Burdurlu hemşerilerine de selamlarını iletti.

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