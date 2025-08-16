Haberler

Burdur-Fethiye Yolunda Düğün Çıkışı Kaza

TRAJİK KAZA

Burdur-Fethiye karayolunda yaşanan bir olayda, 84 yaşındaki Cavit Suna, düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenaze yolda kalmasına rağmen, düğün salonundaki eğlence etkinlikleri devam etti. Kaza, saat 22.30 sularında Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı’ndaki Halk Plajı mevkiinde gerçekleşti.

OLAY YERİ DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, düğüne katılan Cavit Suna, yolun karşısına geçerken Burdur’dan Fethiye istikametine giden 34 yaşındaki Engin D.’nin sürücülüğünü yaptığı 03 AGN 206 plakalı Opel marka otomobilin çarpmasına maruz kaldı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller neticesinde Suna’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZE VE EĞLENCE

Kaza sonrası olay yeri savcı ve inceleme ekipleri tarafından araştırıldıktan sonra, Cavit Suna’nın cenazesi otopsi amacıyla Burdur Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Olay esnasında, cenaze yolda iken düğün salonundaki etkinliklerin devam etmesi dikkat çekti. Bir yanda talihsiz adamın yakınları yas tutarken, diğer tarafta düğün katılımcıları eğlenceye devam etti. Otomobil sürücüsü Engin D. ise ifadesini vermek üzere polis merkezine götürüldü ve kaza ile ilgili incelemeler başlatıldı.

