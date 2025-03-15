Burdur, Gençler Kuraş Şampiyonası’na Ev Sahipliği Yapıyor

BURDUR’DA GENÇLER TÜRKİYE KURAŞ ŞAMPİYONASI DEVAM EDİYOR

Burdur, Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. Bu organizasyon, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenerek, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri’nde başladı. Dün açılışı yapılan şampiyonanın seremonisi ise bugün gerçekleştirildi. 24 ilden gelen 160 sporcu, turnuvada başarılı olmak için kıyasıya mücadele ediyor. Üç gün sürecek müsabakalarda, kadınlar 9, erkekler ise 11 sıklette yarışacak. Şampiyonada, dereceye giren sporcular, Kuraş Milli Takımı’na seçilerek, 10-12 Nisan tarihlerinde Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak.

KURAŞ’IN TARİHİ VE GELİŞİMİ HAKKINDA

Turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Asbaşkanı Furkan Göltaş, Kuraş’ın tarihi ve Türkiye’deki gelişimi hakkında bilgi verdi. Göltaş, “14-16 Mart tarihleri arasında Burdur’da düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Kuraş Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden sporcularımız, Gürcistan Batum’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na katılım hakkı kazanacaklar. Kuraş, 3 bin yıllık geçmişe sahip bir Türk ata sporudur. Eskiden düğünlerde, festivallerde ve çeşitli etkinliklerde güreşin ardından en çok yapılan branşlardan biriydi. Günümüze kadar modernleşerek sportif bir yapı kazandı ve yaklaşık 12 yıldır Türkiye’de aktif olarak icra ediliyor. Son 3 yıldır ise Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor” dedi.

MİLLİ TAKIMIN BAŞARILARI VE GELECEK HEDEFİ

Milli takımın uluslararası arenada önemli başarılara imza attığını belirten Göltaş, geçen yıl Moğolistan’da düzenlenen Dünya Ümitler ve Gençler Kuraş Şampiyonası’nda Türkiye’nin 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya alarak ülkeler sıralamasında üçüncü olduğunu hatırlattı. Göltaş, “Bu yıl Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve İslam Dayanışma Oyunları’na katılacağız. Ayrıca, Büyükler Dünya Şampiyonası’nın Sakarya’da düzenlenmesi için de hak kazandık. Ülkemizde böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

KATEGORİLERDE ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Burdur’daki şampiyonada 2008 ve 2009 doğumlu sporcuların mücadele ettiğini belirten Göltaş, “24 ilden 160 sporcunun katılım sağladığı bu turnuvada, kadınlarda 9, erkeklerde 11 sıklet bulunuyor. Kendi kategorilerinde ilk üçe giren sporcular milli takıma seçilecek ve uygun görülen sporcular Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek” diye konuştu. Turnuva, üç gün sürecek müsabakaların ardından sona erecek.