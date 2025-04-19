Burdur Gölü’nde Köpüklenme Görüldü

BURDUR GÖLÜ’NDE KÖPÜKLENMELER GÖRÜLDÜ

Burdur Gölü sahilinin bazı bölgelerinde köpüklenmeler meydana geldi. Bu durum hakkında bilgi veren Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, “Göllerde görülen köpüklenmeler bazen denizlerde de görülebilir. Köpüklenmeler ya sanayi atığı, ya kanalizasyon atığı kaynaklıdır ya da doğal yollardan gelişebilir” şeklinde açıklamalarda bulundu. Gülle, Burdur Gölü’nde bu tür köpüklenmelerin genellikle kış aylarında veya ilkbaharın başlarında görüldüğünü belirtti.

KÖPÜKLENME NEDENİ ORGANİK MADDE VE YAĞLAR

Prof. Dr. İskender Gülle, “Özellikle kışın suların soğuduğu dönemlerde diyatomların ve alglerin ayrışması ile ortaya çıkan organik madde ve yağların göl suyunda bir nevi sabunlaşması ile oluşuyor. Bilindiği gibi Burdur Gölü’nün pH derecesi oldukça yüksek, (yaklaşık 9,1) ve alkali bir göl olduğu için organik madde ile alkalilerin bir sabunlaşma sürecidir” dedi. Gülle, göldeki köpüklenmelerin herhangi bir olumsuz durumun belirtisi olmadığını vurgulayarak “Burdur Gölü için normal bir durum” ifadesini kullandı.