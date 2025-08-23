Haberler

Burdur Trafik Denetimlerinde Cezalar Uygulandı

DENETİMLER SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu denetimlerin amacı, vatandaşların huzuru ile trafik güvenliğini sağlamak. Son günlerde yapılan kontroller sonucunda, mevzuata uygun yapıldığı belgelenmeyen teknik değişiklikler ile abartı egzoz ve yönetmeliklere aykırı ses cihazı kullanan bir sürücü tespit edildi.

CESALAR VE ARAÇ MENİ

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde belirtilen kurallara uymadığı belirlenen sürücüye idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra, ilgili aracın trafikten men edilmesi kararı da alındı. Bu tür denetimlerin sürmesi, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

