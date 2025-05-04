Burdur’un Tefenni İlçesinde Sinan D., Deniz A.’yı Bıçakladı. Şüpheli Antalya’da Yakalandı, Tutuklandı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE TARTIŞMA

Burdur’un Tefenni ilçesinde yer alan bir alkollü eğlence mekanında çalışan Sinan D. (57) ve Deniz A. (25) adlı genç kız, gittikleri restoranda bir tartışma sonucu karşı karşıya geldi. 2 Mayıs günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, tartışmanın büyümesi nedeniyle Sinan D., Deniz A.’yı 7 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ACİL MÜDAHALE VE AMBULANS TAKİBİ

Restorandaki diğer müşterilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, önce Tefenni Devlet Hastanesi’ne daha sonra Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sinan D., ambulansın peşine takılarak Deniz A.’yı takip etmeye başladı. Polis ekipleri, il merkezi girişinde yolu tutarak önlem alırken, jandarma ekipleri ambulansa eskortluk yaptı. Hastaneye girişte güvenlik önlemleri artırıldı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI VE DURUMU

Olayın ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinan D.’nin Antalya’nın Kepez ilçesinde gizlendiğini tespit etti. 3 Mayıs’ta düzenlenen operasyonla Sinan D., gözaltına alınarak Burdur’a getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Tefenni Adliyesi’ne sevk edilen Sinan D., kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Ayrıca, Sinan D.’nin 20 farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Tedavisi tamamlanan Deniz A.’nın durumu ise iyi olup, taburcu olduğu bildirildi.