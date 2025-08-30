Burdur Ve Isparta’da Resepsiyon Düzenlendi

RESEPSİYONLARIN DÜZENLENMESİ

Burdur ve Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle davetler gerçekleştirildi. Burdur Polisevi Göl Dinlenme Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte, Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Tank Albay Metin Çelebi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz tebrikleri kabul etti. Protokol üyeleriyle birlikte pasta kesen Bilgihan, 30 Ağustos’un milletin bağımsızlığı için gösterdiği kahramanlığın en önemli simgelerinden biri olduğunu aktardı.

30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Büyük Taarruz’un milletin kaderini değiştirdiğini vurgulayan Bilgihan, Türk ordusunun tarihin en büyük destanlarından birini yazarak düşmanı bozguna uğrattığını ifade etti. 30 Ağustos’un yalnızca tarihi bir zafer değil, aynı zamanda gelecekle ilgili sorumlulukları hatırlattığını belirten Bilgihan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığın yanı sıra adalet ve barışın da öncüsü olduğunu dile getirdi.

ISPARTA’DA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

Isparta’daki resepsiyonda ise Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tebrikleri kabul etti. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen fener alayında, belediye önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Mimar Sinan Caddesi’nde ellerinde bayraklar ve fenerlerle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Meydanda saygı duruşu yapılmasının ardından İstiklal Marşı okunarak program sona erdi.