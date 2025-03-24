Burgulu İlkokulu Öğrencilerine Bayramlık Hediyeler Ulaştı

ÇOCUKLARA MUTLU GÜNLER

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Burgulu İlkokulu’ndaki öğrenciler, kendilerine gönderilen hediyeler sayesinde keyifli bir gün geçirdi. Bayramlık hediyeler, Ak Parti İlçe Başkanı Naci Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık tarafından öğrencilere ulaştırıldı. Küçük çocukların yüzlerini güldüren bu anlamlı hediyeleşme, okuldaki öğretmenler ve aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

DESTEKLERİN ANLAMLI ETKİLERİ

Öğretmenler, hayırseverlerin böyle yardımsever yaklaşımlarının hem öğrenciler hem de eğitim camiası açısından olumlu bir motivasyon sağladığını vurguladı. Bunun yanı sıra yapılan desteklerin, öğrencilere maddi anlamda değil, manevi olarak da güç verdiğini ve eğitimlerine olan bağlılıklarını artırdığını belirtti. Öğretmenler, çocukların bu ilgi ve destek sayesinde daha çok motive olduklarını, derslerine daha fazla odaklandıklarını ve başarıya ulaşma yolunda kendilerine olan güvenlerinin güçlendiğini ifade etti.

DAYANIŞMAYA VERİLEN ÖNEM

Toplumun bu tür dayanışma örnekleri sergilemesinin öğrencilerin eğitim hayatına önemli bir pozitif katkı sağladığını belirten yetkililer, bu hediyelerin yalnızca bir bayram sevinci değil, aynı zamanda geleceğin inşasında önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Burgulu İlkokulu’ndaki bu güzel etkinlik, çocukların yüzlerinde sıcak bir tebessüm bırakırken, onların başarısını destekleme konusunda da bir farkındalık oluşturdu.