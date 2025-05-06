Burhan, “Milisleri Yeneceğiz.” Dedi

BURHAN’IN AÇIKLAMALARI

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, “Hepimiz bu milisleri (Hızlı Destek Kuvvetleri) ve işbirlikçilerini yeneceğiz.” şeklinde güçlü bir mesaj verdi. Bu açıklama, Burhan’ın bu sabah, dumanların yükseldiği Güney Limanı’nın önünde yaptığı bir basın toplantısında kaydedildi. Burhan, sivil veya askeri tesislerin tahrip edilmesinin sadece Sudan halkının sabrını ve dayanışmasını artıracağını dile getirdi.

HALKINA GÜVEN VERDİ

Burhan, Sudan halkının bu tür saldırılardan endişe duymadığını ve bu felaketlere karşı korkusuz durduklarını vurguladı. “Hepimiz bu milisleri (Hızlı Destek Kuvvetleri) ve işbirlikçilerini yeneceğiz.” diyen Burhan, Sudan halkına saldıranlara karşı ise sert bir uyarıda bulundu. “Kısas vakti gelecek ve biz muzaffer olacağız.” ifadeleriyle kararlılığını yineledi.

SALDIRILAR VE SORUMLULUK

Bu sabah, Sudan’ın geçici idari merkezi olan Port Sudan kentindeki uluslararası havalimanı ve deniz limanında meydana gelen patlamalar sonucunda yangın çıktı. Sudan yönetimi, bu saldırılardan Hızlı Destek Kuvvetleri’ni ve destek sağladığını öne sürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri’ni sorumlu tutarak, “saldırgan ülke” olarak ilan etti ve diplomatik ilişkilerini kesti.