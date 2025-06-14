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Burhan Özdemir Diyarbakır’ı Ziyaret Etti

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Terörsüz Türkiye buluşmaları çerçevesinde geçtiğimiz gün Diyarbakır’da bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir ve ekibi, işadamı Mehmet Bozkuş’u makamında ziyaret etti. Bu buluşma, bölgenin kalkınmasına dair fikir alışverişinde bulunma fırsatı sundu. Burhan Özdemir ve heyeti, bu ziyaret esnasında Mehmet Bozkuş ile yaklaşık 2 saat süren samimi ve kapsamlı bir diyalog kurdu.

BOZKUŞ’TAN AÇIKLAMALAR

Görüşmenin detaylarını aktaran işadamı Mehmet Bozkuş, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve beraberindeki heyetin Diyarbakır’a gelmesini önemli bulduğunu ifade etti. Bozkuş, “Terörsüz Türkiye buluşmaları kapsamında Diyarbakır’da verdikleri mesajlardan dolayı memnuniyetimi iletiyor ve teşekkür ediyorum. Bu süreçte Türkiye’deki bütün iş insanlarının, derneklerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve odaların destek vermesini istiyoruz. Bizler de elimizden geldiğince bu süreci tüm Türkiye’deki iş insanları camiasına anlatmayı ve onların da bu sürece bizimle beraber destek vermesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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