Burhan, Yıldız ile Port Sudan’da görüştü

ABDULFETTAH EL-BURHAN’IN KABULÜ

Port Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı kabul etti. Egemenlik Konseyinden gelen açıklamaya göre, Burhan, Büyükelçi Yıldız ile ülkenin doğusundaki Port Sudan’daki ofisinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Büyükelçi Yıldız ve Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Emin, basına açıklamalarda bulundu. Müsteşar Emin, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyri ile çeşitli alanlarda geliştirme ve güçlendirme yollarının ele alındığını ifade etti.

KALKINMA PROJELERİ İLE DESTEKLEYİCİ TUTUM

Büyükelçi Yıldız ve Müsteşar Emin, Türkiye’nin gelecekte Sudan’da gerçekleştirmeyi planladığı kalkınma projelerinin de masaya yatırıldığını aktardı. Burhan’ın, Türkiye’nin uluslararası ve bölgesel platformlarda Sudan’a yönelik destekleyici tutumuna övgüde bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda, Yıldız da iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin düzeyinden memnuniyetini dile getirerek, Sudan’ın istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yineledi.

TÜRKİYE ZİYARETİ VE İKİLİ İLİŞKİLER

Büyükelçi Yıldız, Burhan’ın 11 Nisan tarihinde Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye yaptığı ziyarete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dikkat çekti. Yıldız, bu ziyaretin ikili ilişkileri yeni bir aşamaya taşıyacağını vurguladı. Ayrıca, Türk Hava Yolları’nın (THY) Sudan’a direkt uçuşlarının yeniden başlatılacağını ve Ziraat Katılım Bankası’nın Port Sudan’da faaliyete geçeceğini belirterek, bu gelişmelerin Sudan-Türkiye ilişkilerini daha da ilerleteceğini kaydetti.