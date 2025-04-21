Burhan, Yıldız ile Sudan’da görüştü

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı kabul etti. Yapılan açıklamaya göre Burhan, Yıldız ile Sudan’ın doğusundaki Port Sudan şehrinde bulunan ofisinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Büyükelçi Yıldız ve yanında bulunan Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Emin, çeşitli konular hakkında basına bilgiler verdi.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

Müsteşar Emin, toplantıda Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin nasıl ilerlediği ve bu ilişkilerin farklı alanlarda nasıl geliştirileceği konularının masaya yatırıldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin Sudan’da hayata geçirmeyi planladığı kalkınma projelerinin de görüşüldüğünü ifade etti. Burhan’ın, Türkiye’nin uluslararası ve bölgesel platformlarda Sudan’a yönelik destekleyici tutumuna övgüde bulunduğu belirtildi.

SUDAN’IN EGEMENLİĞİ

Büyükelçi Yıldız, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin mevcut seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sudan’ın istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını tekrarladı. Burhan’ın 11 Nisan’da Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye yaptığı ziyarete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dikkat çeken Yıldız, bu ziyaretin ikili ilişkileri yeni bir aşamaya taşıyacağını vurguladı.

KALKINMA PROJELERİ VE UÇUŞLAR

Ayrıca, Yıldız, Türk Hava Yolları’nın (THY) Sudan’a direkt uçuşlarının yeniden başlayacağını duyurdu. Ayrıca, Ziraat Katılım Bankası’nın Port Sudan’da faaliyete geçeceğini ve bu gelişmelerin Sudan-Türkiye ilişkilerini daha da ileri taşıyacağını kaydetti.