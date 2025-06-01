Burhanettin Bulut, İddiaları Yalanladı

SUÇLAMALARA YANIT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bazı basın organlarında ve sosyal medyada yayılan “bir müteahhitten 1 milyon dolar, villa, 40 milyonluk iş yeri” gibi iddiaların, kendisi ve partisi üzerinde olumsuz bir etki oluşturmak amacıyla yapıldığını belirtti. Bulut, bu konudaki açıklamasında, “Bu çirkin yalanları ortaya atanlar ve yayanlar, bu karalama kampanyasına katılanlar hakkında derhal hukuki süreç başlatılacaktır” ifadesini kullandı.

İDDİALARIN YALAN OLDUĞUNU VURGULADI

Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Bulut, hakkında yayılan iddiaların “kasıtlı olarak” ortaya atıldığını belirtti. Bu iddialar arasında “Bir müteahhitten 1 milyon dolar, aday belirleme sürecinde bir adaydan 3.5 milyon dolar, seçim sonrası Ankara ve Dikili’de villa, Adana’da ise 40 milyon TL’lik iş yeri satın aldığı” şeklinde ifadelere yer verildiğini aktardı. Bu suçlamaların tamamen yalan, iftira ve karalama kampanyasının bir parçası olduğunu vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Bulut, açıklamasında, “Söz konusu mesnetsiz suçlamalar, şahsımı ve partimi yıpratma amacı taşımaktadır” dedi. İfadelere devam eden Bulut, siyasi çıkarlar uğruna itibar suikastı düzenleyen karanlık yapılara karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. “İftirayı atanlar, bu çamuru bana bulaştıramayacak; gerçekler ortaya çıkınca hukukun önünde hesap vereceklerdir” diyerek, yalan ve iftiraların sonucunda hukuki süreçlerin başlatılacağını açıkladı.