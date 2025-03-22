Burhanettin Bulut’tan Seçmenlere Çağrı

SONDA KADAR YURTTAŞLARI DAVET EDİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yarın düzenlenecek Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için tüm vatandaşları oy vermeye çağırdı. CHP üyesi olmayanlar ve farklı partilerden gelen vatandaşlar için Dayanışma Sandıkları kurulacağını hatırlatan Bulut, “Tüm yurttaşlarımız için hangi partili olursanız olun Dayanışma Sandıkları sizi bekliyor. Gelin, oy verin, tarihe geçin” ifadelerini kullandı.

HALKIN ÜZERİNDEKİ ADALETSİZLİĞE DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bulut, “İktidar sandı ki 19 Mart darbesine karşı bir tepki olmaz, halk bu adaletsizliğe sessiz kalır. Hiç merak etmeyin bir avuç insan karşısında 86 milyon yurttaşımız dimdik ayakta. Biz bu sandıklarımızdan çok daha kalabalığız” sözleriyle durumu değerlendirdi. Bulut, iktidarın geçmişteki hatalarını ve FETÖ ile ilgili olan ilişkisini de hatırlatarak, “O gün hocalarıyla aynı kareye girmek için birbirleriyle yarıştılar” dedi.

DEĞİŞİM İÇİN YENİ BİR ADIM

Bu dönem, iktidarın Avrupa Birliği konusunda yanıltıldığını belirten Bulut, “Bugün pasaportumuz dünyanın en itibarsız pasaportlarından biri haline geldi. Edirne’den ötesi hayal oldu” açıklamasında bulundu. Ekonomik sorunlara da dikkat çeken Bulut, “Sosyal yardım almadan geçinemeyen milyonlarca yoksulumuz var. Görülmemiş bir gelir adaletsizliği yaratıldı” ifadelerini kullandı. Son olarak, “Biz şimdi halkın önüne bir sandık getireceğiz. Ülkemizi bu dertlerden kurtaracağız ve ilk adımı atıyoruz. 23 Mart’ta bu ülkeye demokrasiyi, huzuru, refahı getirecek olan Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz” dedi.

OY KULLANMA ADRESİ

Cumhurbaşkanı adayının yalnızca CHP üyeleriyle değil, tüm yurttaşlarla belirleneceğini vurgulayan Bulut, “Tüm yurttaşlarımız için hangi partili olursanız olun Dayanışma Sandıkları sizi bekliyor. Gelin, oy verin, tarihe geçin” çağrısını yineledi. Vatandaşların oy kullanabileceği sandıkları öğrenebileceği adres ise http://onsecim.chp.org.tr.