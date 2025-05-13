Burhanettin Duran, Burkina Faso’ya Gidecek

BURHANETTİN DURAN’IN ZİYARETİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, yarın Burkina Faso’yu ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu ziyarette Türkiye ve Burkina Faso arasındaki ikili ilişkiler ile işbirliği alanları ve bölgesel konular gündeme alınacak. Duran’ın, Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traore ile görüşmesi ve ikili ilişkilerin mevcut durumunun kapsamlı bir şekilde ele alınması planlanıyor.

BAŞBAKANLA GÖRÜŞME

Ziyaret esnasında Duran’ın, Burkina Faso Başbakanı Jean Emmanuel Ouedraogo tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Ayrıca, Türkiye Maarif Vakfı’nın başkent Vagadugu’daki yerleşkesi de ziyaret edilecek. Türkiye, Burkina Faso ile olan ilişkilerinin her alanda daha ileri bir seviyeye taşınmasına ve çeşitlendirilmesine büyük önem veriyor.

İŞBİRLİĞİ VE DESTEK

Bu çerçevede Türkiye, eşit ortaklık ve kazan-kazan ilkeleri temelinde ticaret, enerji, madencilik, tarım, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda Burkina Faso ile ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye, Burkina Faso’nun terörle mücadelesine güçlü bir destek vermeye devam edecek ve Batı Afrika’nın özellikle Sahel bölgesinde istikrarın sağlanmasının hem bölgesel hem de küresel istikrar açısından gerekli olduğunu değerlendiriyor.

İVME YAKALANAN İLİŞKİLER

Son günlerde üst düzey temasların etkisiyle Türkiye-Burkina Faso ilişkilerinde bir ivme kazanıldığı gözlemleniyor. 2024 yılında Ankara’da organize edilen 3. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı sırasında Türkiye’yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Traore, ayrıca 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu toplantılarına katılmıştı.