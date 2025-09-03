Burhanettin Duran, Özgür Özel’i eleştirdi

TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert bir yanıt verdi. Duran, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “İç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır.” diyerek bu durumu eleştirdi.

Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren sözlerini tekrar gündeme getirdi. “CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler kullanmıştır,” sözleriyle başlayan Duran, Özel’in bu tarzının partisinin yaşadığı sorunların üzerini kapatmayacağını vurguladı. Erdoğan’ın girdiği her seçimde milletin iradesiyle başarı sağladığını belirten Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sandıktan defalarca güvenoyu almış, demokratik meşruiyeti tartışılmaz bir liderdir,” ifadelerini kullandı.

Duran, Türk siyasetinde cesaretin sembolü olarak nitelendirdiği Erdoğan’ın, 15 Temmuz’da tanklara karşı durduğunu hatırlatarak, “Siyaset, her gün yeni hakaret ifadeleri kullanarak değil, yeni vizyon, proje ve hizmet önerisi sunarak yapılır,” dedi. Son olarak, Türk milletinin ve CHP seçmeninin bu milli irade karşıtı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı üslubu hak etmediğini bir kez daha belirtti.