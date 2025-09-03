Haberler

Burhanettin Duran, Özgür Özel’i eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert bir yanıt verdi. Duran, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “İç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır.” diyerek bu durumu eleştirdi.

Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren sözlerini tekrar gündeme getirdi. “CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler kullanmıştır,” sözleriyle başlayan Duran, Özel’in bu tarzının partisinin yaşadığı sorunların üzerini kapatmayacağını vurguladı. Erdoğan’ın girdiği her seçimde milletin iradesiyle başarı sağladığını belirten Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sandıktan defalarca güvenoyu almış, demokratik meşruiyeti tartışılmaz bir liderdir,” ifadelerini kullandı.

Duran, Türk siyasetinde cesaretin sembolü olarak nitelendirdiği Erdoğan’ın, 15 Temmuz’da tanklara karşı durduğunu hatırlatarak, “Siyaset, her gün yeni hakaret ifadeleri kullanarak değil, yeni vizyon, proje ve hizmet önerisi sunarak yapılır,” dedi. Son olarak, Türk milletinin ve CHP seçmeninin bu milli irade karşıtı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı üslubu hak etmediğini bir kez daha belirtti.

İYİ Parti, Terörsüz Türkiye İçin Mücadele Edecek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, terörle mücadelede kararlılıklarını vurgulayarak, halkın destekçisi olacaklarını açıkladı.
Bayburt’ta Otomobil Refüje Çarptı, Yaralı

Bayburt-Gümüşhane yolunda bir otomobilin refüje çarpması sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık ve güvenlik ekipleri derhal olay yerine gönderildi.

