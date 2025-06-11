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Burhaniye’de 238 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimi, Burhaniye ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 238 gram metamfetamin maddesi yakaladı.

ÜÇ ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

10 Haziran 2025 tarihinde Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 5 parça hâldeki toplam 238 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi bulundu. Olayla ilgili olarak 3 şahıs için “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma” suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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