Burhaniye’de AK Parti Binasına Saldırı

TAŞLI SALDIRIYA MARDı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde gerçekleştirilen taşlı saldırı partinin camlarını kırdı. Olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Edinilen bilgilere göre saldırı, dün gece saat 22.47 sularında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, parti binasına taş attı.

POLİS EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Olayın ardından hemen bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Selman Aktay, “Dün gece saat 22.47 civarında parti binamıza menfur bir taşlı saldırı olup camları kırılmıştır. Emniyet Müdürümüz ve emniyet teşkilatımız olayı araştırmaktadır. Gerekli açıklamayı İl Başkanımız Mehmet Aydemir yapacaktır. Biz hizmet yolunda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri, olayı aydınlatmak için soruşturma başlattı ve saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.