Burhaniye’de AK Parti’ye Taşlı Saldırı

TAŞLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, dün gece AK Parti Burhaniye İlçe Başkanlığı’na taşlı bir saldırı yapıldı. Bu saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, gerçekleştirilen eylemin yalnızca teşkilata yönelik olmadığını, aynı zamanda demokrasiyi ve siyaset yapma özgürlüğünü de hedef aldığını belirtti.

DİYALOG VE PROJELER ÖNE ÇIKMALI

Aydemir, “AK Parti, milletimizin bağrından çıkmış, hizmet ve eser siyasetiyle 23 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında kalkınma hamleleri gerçekleştirmiş bir partidir. Burhaniye İlçe Başkanlığımıza yönelik yapılan bu saldırı, yalnızca teşkilatımıza değil, demokrasimize ve siyaset yapma özgürlüğüne de bir tehdittir.” şeklinde konuştu. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmediklerini vurgulayan Aydemir, siyasetin fikirler, projeler ve hizmetler üzerinden yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

BASKIYA ASLA MÜSADE EDİLMEMELİ

Aydemir, “Korku ve baskı ortamı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Burhaniye’de AK Parti’ye gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımızla birlikte, milletimize hizmet yolunda daha güçlü ve kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz.” dedi. Saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınarken, teşkilat mensupları ve dava arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti ve halkın sağduyusuna güvendiklerini ifade etti.

SONUÇ OLARAK

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşanan bu olay, toplumda siyasi hoşgörüsüzlüğü artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Siyasetin daha barışçıl ve yapıcı bir ortamda yürütülmesi gerektiği düşünülüyor.