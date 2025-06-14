Burhaniye’de Jandarma Yıl Dönümü Kutlandı

JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Burhaniye’de Jandarma Teşkilatının 186. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam İlyas Memiş’i ziyaret etti. Ziyareti gerçekleştiren heyette, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ünal Bayhan, İlçe Jandarma Cezaevi Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Engin Demir ve diğer personel yer aldı.

MEMİŞ, ZİYARETTEN MEMNUNİYET DUYDU

Makamında konuklarını kabul eden Kaymakam Memiş, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kaymakam, Jandarma Teşkilatı mensuplarının yıl dönümünü tebrik etti. Bu özel günde, teşkilatın geçmişi ve görevleri üzerine düşünceler paylaşıldı.