“Burhaniye’de Kadınlar Kahvehanesi Etkinlik Merkezi”

SOSYAL ETKİNLİK MERKEZİ HALİNE GELDİ

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Arzu Kılıç ve kardeşi Nazlı Şimşek tarafından 6 ay önce açılan ‘Kadınlar Kahvehanesi’, sosyal etkinlik merkezi olarak öne çıkıyor. Farklı atölye çalışmaları ve eğlenceler ile dikkat çeken bu mekan, ayrıca ikinci el eşya mezadına da ev sahipliği yapıyor. Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan “Pegasüslü Kadınlar Kahvesi”, her gün kadınları bir araya getirirken, çeşitli etkinliklerinde adresi oluyor.

ŞEHRİN KADINLARINI BULUŞTURUYOR

Atölye çalışmalarının yanı sıra düzenlenen ikinci el eşya mezadı da mekanın popülerliğini arttırıyor. İşletmeci Nazlı Şimşek, kadınlar matinesi gibi etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Bütün kadınlara bekliyoruz” diye ifade ediyor. Mezadın sunuculuğunu üstlenen Kadir Bayraktar, “Bugün de Öğretmenler Mahallesi’nde Pegasüslü Kadınlar Kahvehanesi’ndeyiz. Cuma günü 20.30’da yapıyoruz buradaki mezadımızı. Burhaniye’de değişik yerlerde ve Gürede de mezadımız var. Elinde ürünü olan, almak isteyen, satmak isteyen tüm Burhaniye çevresini ve Körfezi mezadımıza bekliyoruz” diye konuştu.

ETKİNLİKLER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Eda Küçük, “Böyle yaşanmışlıkları, eski şeyleri ben çok sevdiğim için haftada bir katılıyoruz. Misafirlerimizi de bekleriz” şeklinde duygularını paylaşıyor. İşletmeci Nazlı Şimşek ise, “Pegasüslü Kadınlar Kahvehanemizi 6 ay önce ablamla beraber açtık. Burada hanım arkadaşlar geliyor. Oyun oynayabiliyorlar. Bunun haricinde çok sayıda etkinlikler, atölye çalışmaları yapıyoruz. Her hafta cuma günü mezat oluyor. Kadınlar matinesi düzenliyoruz. Yarın yine olacak. Süslü Kadınlar Matinemize de herkesi bekleriz” diye ekliyor.