Burhaniye’de Mülkiye Başmüfettişi Ziyaret

BURHANİYE’DE ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Eski Burhaniye Kaymakamı Vali Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Öner, yeni Kaymakam İlyas Memiş’i makamında ziyaret etti. Ziyaret, ilçenin yönetiminde önemli bir değişiklik olmasının ardından gerçekleşti.

MEMİŞ’TEN TEŞEKKÜR

Kaymakam İlyas Memiş, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Vali Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Öner’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Bu tür ziyaretler, yerel yönetimlerin ilişkilerini artırmak adına önem taşıyor.

BALIKESİR’DEN GÜNCEL BİR GELİŞME

Ziyaretin, Burhaniye ilçesindeki idari süreçlere olumlu katkılar sağlaması bekleniyor. Bu tür etkileşimler, kamu yönetiminde işbirliğini artıran önemli bir unsur olabiliyor.