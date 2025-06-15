Burhaniye’de Ot Yangınları Arttı

OT YANGINLARI ARTMAKTA

Burhaniye’de yaz aylarının gelmesiyle beraber ot yangınları sayıları artmaya başladı. Son günlerde yaşanan ot yangınları, özellikle dün Orjan Tatil Sitesi yakınında meydana gelen orman yangınında gözlemlendi. Bu yangına, yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

ZARAR GÖREN AĞAÇLAR

Ören Mahallesinde bulunan Altınyol Caddesi üzerindeki Orient Tatil Koyu bitişiğindeki ot yangını da dikkat çekti. Bu yangında birçok ağaç zarar gördü. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri derhal müdahalede bulunarak yangını büyümeden söndürdü. Yaklaşık 2 dekarlık bir alanın etkilendiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.