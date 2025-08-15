Burhaniye’de taş, 3,5 yaşındaki çocuğu öldürdü. Aile adalet arayışını sürdürecek. Talebimiz iletilmedi, üzücüdür. HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDUK, SÜRECEK

OLAYIN KAYNAĞI

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, belediyeye ait bir hafriyat kamyonunun tekerinden fırlayan taş, karşı yönden gelen bir otomobilin ön camını kırarak 3,5 yaşındaki Teoman Konya’nın ölümüne yol açtı. Başlatılan soruşturmada “kovuşturmaya yer yoktur” kararı çıkmasına rağmen, ailenin itirazı Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Hakimlik, olayda taşın asli etken olduğuna ve başka bir kişi ya da kuruma kusur atfedilemeyeceğine dikkat çekti.

BEBEK TEOMAN’IN TRAJEDİSİ

Olay, 31 Ağustos 2024 tarihinde Burhaniye’de gerçekleşti. Kütahya’dan Balıkesir’in Ayvalık ilçesine dönen 35 yaşındaki Mustafa Raşit Konya’nın yönetimindeki otomobile, Burhaniye Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonunun tekerinden fırlayan bir kilit taşı, ön camdan içeri girdi. Taş, aracın arka koltuğunda annesi Hasibe Konya’nın yanındaki Teoman’a çarptı. Ağır yaralanan küçük Teoman, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Soruşturma sonunda, savcılık “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdi.

AİLENİN ADALET ARAYIŞI

Mustafa Raşit Konya, adalet arayışını sürdürme kararlılığını ifade ederek, “Kararda, hareket kabiliyeti olmayan ‘taş’ adeta tek sorumlu ilan edildi” dedi. Oğlunun ölümüne neden olan olayda sürücü ya da kuruma ceza verilmediğini belirten Konya, yaşadıklarını dile getirdi. Olayla ilgili tanık beyanları ve teknik raporların, taşın kamyonun tekerlerinden fırladığını kanıtladığını ancak buna rağmen hiç kimsenin kusurlu bulunmadığını söyledi.

BELEDİYENİN TUTUMU VE HUKUKİ SÜREÇ

Adli Tıp Kurumu raporunun, taşın kamyonun tekerinden fırladığını kabul etmesine rağmen şoföre kusur atfetmemesinin çelişkili olduğunu savunan Konya, “Burhaniye Belediyesi’nin tutumu çok üzücü. Evladımızı kaybetmemize sebep olan bu olaydan sonra bir başsağlığı bile dilemediler” dedi. Kendisi, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptıklarını ve hukuki süreç başlatacaklarını belirtirken, yeniden yargılama için tüm yasal yolları kullanacaklarını vurguladı. Teoman’dan geriye, oyuncakları ve anne babasıyla olan fotoğrafları kaldı; ailesi adaleti sağlamak için mücadeleye devam edeceğini söyledi.