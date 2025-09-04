Haberler

Burhaniye’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

BURHANİYE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Narkotik Suçlarla Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen bu operasyonda, toplamda 27 bin 769 adet sentetik ecza hapı ele geçiriliyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon çerçevesinde yakalanan kişi, emniyete götürülerek hakkında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla işlem başlatılıyor. Bu tür operasyonlar, uyuşturucu maddeyle mücadele çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

