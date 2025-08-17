Burhaniye’de Yangın, İmko Tatil Sitesi

BALIKESİR’DE YANGIN PANİĞİ

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Ali Çetinkaya Mahallesinde meydana gelen sazlık yangını, 995 haneli İmko Tatil Sitesini duman altında bıraktı. Yangın, alevlerin evlere ulaşmadan söndürülmesi ile kontrol altına alındı. Yangının, çocukların oyun oynarken çöplük alanda çıkardığı ateşin sazlık alana sıçraması sonucu başladığı öğrenildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak tatil sitesindeki insanların hayatını tehdit etti.

VATANDAŞLAR İTFAİYEYE DESTEK OLDU

İtfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde, alevler evlere sıçramadan söndürüldü. O sırada sokaklarda toplanan vatandaşlar, dumanlı hava koşullarında itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Yangının başlangıç noktasını belirtirken Ali Çetinkaya Mahalle muhtarı Okan Seçen, “Mahallemizin çöplük alanında çocukların hatasından dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çok şükür zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan önü hemen hemen şu anda alınmış durumda. Bu esnada emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Gerekli bütün tedbirler alındı. Şu anda kontrol altında” dedi. Yangının kontrol altına alınmasıyla mahalledeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.