Haberler

Burhaniye’deki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN BİTİRİLDİ

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir’deki bir mandırada çıkan yangın başarıyla söndürüldü. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan mandıranın ahır kısmında, henüz net olarak belirlenemeyen bir sebepten ötürü alevler yükseldi. Yangın, olayın bildirilmesinin ardından hızlıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

HAYVAN YOKTU

Yangın sırasında mandırada herhangi bir hayvanın bulunmadığı bilgisi alındı. Yangının çıkış nedenine dair detaylı bir inceleme süreci başlatıldı. Yangın olayıyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tesla, Türkiye’de Fiyat İndirimi Yaptı

Tesla, Türkiye'de Model Y SR'ın satışına başladı. İki versiyonu da 1 milyon 866 bin ve 1 milyon 909 bin TL'den satıldı ve kısa sürede tükendi.
Haberler

ABD’de Petrol Kulesi Sayısı Arttı

ABD'de petrol sondaj kuleleri sayısı bu hafta 2 artarak 483 oldu. Geçen yıl ise toplam 23 kulede azalma görüldü. Brent petrol varil fiyatı 66,87 dolara yükseldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.