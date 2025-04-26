Burhaniye’deki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN BİTİRİLDİ

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir’deki bir mandırada çıkan yangın başarıyla söndürüldü. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan mandıranın ahır kısmında, henüz net olarak belirlenemeyen bir sebepten ötürü alevler yükseldi. Yangın, olayın bildirilmesinin ardından hızlıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

HAYVAN YOKTU

Yangın sırasında mandırada herhangi bir hayvanın bulunmadığı bilgisi alındı. Yangının çıkış nedenine dair detaylı bir inceleme süreci başlatıldı. Yangın olayıyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor.