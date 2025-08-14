Burhaniye Derneği Ziyareti Gerçekleşti

ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve bölgede düzenlenen deve güreşlerinin önemi üzerinde sohbetler yapıldı.

KAYMAKAM’IN MEMNUNİYETİ

Kaymakam Cumali Atilla, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Dernek Başkanı Sadık Varol ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Dernek faaliyetlerinin ve deve güreşlerinin bölgedeki kültürel önemi gündeme geldi.