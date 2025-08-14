Haberler

Burhaniye Derneği Ziyareti Gerçekleşti

ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve bölgede düzenlenen deve güreşlerinin önemi üzerinde sohbetler yapıldı.

KAYMAKAM’IN MEMNUNİYETİ

Kaymakam Cumali Atilla, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Dernek Başkanı Sadık Varol ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Dernek faaliyetlerinin ve deve güreşlerinin bölgedeki kültürel önemi gündeme geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Yangınlar İçin Dua Edildi

Feke ilçesinde, orman yangınlarına son vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar dua etti, hayatını kaybeden orman işçileri anıldı ve Kur'an okunarak anma yapıldı.
Haberler

İstanbul’da MICE Sektörü Buluştu

İstanbul Ticaret Odası'nın düzenlediği toplantıda, MICE sektörünün geleceği için dört temel hedef belirlendi ve kongre turizmi potansiyelinin artırılması amaçlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.