Burhaniye Kaymakamı Atilla Ziyaret Etti

BURHANİYE KAYMAKAMINDAN EĞİTİM ZİYARETİ

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki Kaymakam Cumali Atilla, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette Kaymakam Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni’den, ilçede yürütülen eğitim çalışmaları ve devam eden projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Ayrıca, 2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar da konuşuldu.

EĞİTİM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞILMAKTADIR

Kaymakam Atilla, yeni dönemde öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim alabilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Eğitim kalitesinin artırılması için gösterilen çabalar, Burhaniye’deki eğitim ortamının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Fahriye Evcen Tatil Paylaşımlarıyla Büyüledi

Fahriye Evcen, tatil fotoğraflarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Sahildeki zarif görüntüleri ve şık kombinleri takipçilerinden övgü aldı. Güzelliğini yeniden gözler önüne serdi.
Tır Refüje Çıktı, Kamera Kaydetti

Elazığ'da frenleri boşalan bir TIR, sürücüsünün zamanında yaptığı manevra ile refüje çıkarak kaza tehlikesini atlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

