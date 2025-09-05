Haberler

Burhaniye Kaymakamı Kadın Emeği Pazarı’nı Ziyaret Etti

BURHANİYE KAYMAKAMINDAN KADIN EMEĞİ PAZARINA ZİYARET

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Kaymakam Cumali Atilla, Burhaniye Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından organize edilen Kadın Emeği Pazarı’nı ziyaret etti. Cumhuriyet Meydanı’nda açılan pazarda sergilenen el yapımı ürünleri dikkatlice inceleyen Kaymakam Atilla, kursiyerlerle bir araya gelerek onların yaptıkları çalışmalar ve ürünleri hakkında bilgi aldı.

KADINLARIN ÜRETİME KATKISI TAKDİR EDİLDİ

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki ADEM’in kursiyerlerinin emek ve çabalarını takdir eden Kaymakam Atilla, kadınların üretime sağladığı katkıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu tür etkinliklerin kadınların ekonomideki yerini güçlendirdiğini vurguladı.

