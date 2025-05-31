Burkaş Deve Pazarı Yoğun Günler Yaşıyor

Pazarda Hareketlilik Yoğunlaşıyor

Mısır’ın Giza bölgesinde yer alan Burkaş, Orta Doğu’nun en eski ve en büyük deve pazarı olma özelliğiyle Kurban Bayramı öncesi kalabalık günler geçiriyor. Farklı bölgelerden gelen Mısır vatandaşları, kurbanlık deve almak amacıyla pazara akın ediyor. Giza’nın kuzeybatısında, şehir merkezinin dışında bulunan Burkaş, 1995 yılından bu yana Mısır’ın tek deve pazarı olmasının yanında, Arap dünyası ve Orta Doğu’daki en büyük deve pazarı olma niteliğini taşıyor. Pazarda satış işlemleri genellikle açık artırma yöntemiyle yapılıyor ve Cuma ile Pazar günleri alışveriş yoğunluğu artıyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik, birçok devenin pazara girişiyle zirveye ulaşıyor. Satıcılar, hayvanlarını yönlendirirken alıcılar ise uygun fiyatı bulmak için yoğun pazarlıklara giriyor.

Yerli ve Yabancı Develer Bir Araya Geliyor

Deve tüccarı Halid Zalul, bu yıl pazarda Sudan, Somali, Etiyopya ve Cibuti gibi ülkelerden gelen develerin çoğunlukta olduğunu ifade ediyor. Zalul, “Develer kilogramla değil, hacmine göre satılıyor. Fiyatlar 30 bin ila 180 bin Mısır lirası (yaklaşık 600 ila 3 bin 600 dolar) arasında değişiyor. Ortalama ağırlık ise 300 kilogram civarında” dedi. Cuma gününün, Kurban Bayramı öncesi en yoğun satışların yapıldığı gün olduğunu aktaran Zalul, bu dönemde herkesin pazar alanında bulunma çabasında olduğunu belirtiyor.

Et İhtiyacında Alternatif Seçenekler

Kahire Ticaret Odası Kasaplar Şubesi Başkanı Mustafa Vehbe, deve etine olan ilginin sadece fiyatla sınırlı olmadığını, aynı zamanda lezzet ve paylaşıma dayandığını vurguluyor. Vehbe, “Develer, büyük baş hayvan oldukları için ortaklaşa kurban edilebiliyor. Bu da onları cazip kılıyor” ifadelerini kullanıyor. Veteriner ve eski denetim müfettişi Dr. Muhammed Yusuf, hayvancılık dengesinin yeniden sağlanması açısından alternatif kurbanlık türlerine yönelmenin önemine değinerek, “Sığır ve koyun sayısının azalması nedeniyle deve gibi alternatiflere yönelmek, et ihtiyacının karşılanması açısından stratejik bir adımdır” diyor. Ayrıca, deve etinin sağlıklı olduğunu ve hastalıklara dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu da ekliyor.

Burkaş’ta Yıllık Deve Satışı

Mısır Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, Burkaş Deve Pazarı’nda yılda yaklaşık 150 bin deve alınıp satılıyor. Bu da aylık ortalama 12 bin baş deveye denk geliyor. Hayvanlar, Sudan sınırından geçtikten sonra veteriner kontrolünden geçerek pazara ulaşmadan önce ülke içinde dağıtım noktalarına yönlendiriliyor.