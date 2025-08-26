Haberler

Burning Man Festivali’nde Fırtına Oldu

FIRTINA KABUSU YAŞANDI

ABD’nin Nevada eyaletinde her yıl gerçekleştirilen Burning Man Festivali bu sene beklenmedik zorluklarla karşılaştı. Festival alanını etkileyen büyük bir toz fırtınası, katılımcılar için sıkıntılı anlar yarattı. Fırtına nedeniyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Alanda birçok malzeme uçuşurken, festivale katılanlar ve görevli ekipler zor anlar yaşadı. O anlar medya tarafından kaydedildi.

GEÇİCİ ŞEHİR DENEYİMİ

Burning Man, Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü’nde her yıl düzenlenen, sanat ve kendini ifade etme temalı bir etkinliktir. Genellikle ağustos ayının son haftası ile eylül ayının ilk haftası arasında gerçekleşir. Bu etkinlik, katılımcıları aktif olarak dâhil eden geçici bir şehir olan Black Rock City’nin kurulması üzerine bir deneyim sunar.

TOPLUMUN TEMEL İLKELERİ

Burning Man’in organizasyonu, topluluğu bir arada tutan ve festivale ruh katan 10 ilke etrafında döner. Bu ilkeler arasında radikal dâhil etme, hediyeleşme, bencillikten uzaklaşma, radikal özgüven, sivil sorumluluk, çaba gösterme ve geride iz bırakmama gibi değerler bulunur. Etkinliğin sonunda, genellikle dev bir insan figürü olan The Man (Adam) heykeli ateşe verilir. Bu ritüel, yenilenme ve dönüşümün sembolü olarak görülüyor.

YARATICILIĞIN SERGİLENMESİ

Festival süresince katılımcılar, kendi sanat eserlerini, enstalasyonlarını ve mutant araçlar gibi yaratımlarını sergiliyor. Bu etkinlikteki her şey, katılımcıların yaratıcılığına ve katkılarına dayanıyor ve bu durum Burning Man’i farklı kılan unsurlar arasında yer alıyor.

