Burs Arayışı Telaşı Öğrencileri Kandırıyor

ÜNİVERSİTE SEZONU ÖNCESİ DOLANDIRILMA RİSKİ

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kalırken burs arayışında olan öğrencilerin dolandırılma riski taşıdığına dikkat çeken Avukat Serkan Ayaz, hem aileleri hem de öğrencileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ayaz, “Kötü niyetli insanlar, daha hayatının baharında olan çocuklarımızı burs verme vaadiyle ağlarına düşürüp dolandırıyorlar” ifadelerini kullandı.

KAYNAK GÜVENİLİR OLMALI

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerin burs arayışının başladığını belirten Serkan Ayaz, “Üniversite yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, durumu iyi olmayan öğrencilerimizin burs arayış telaşı başladı. Ancak kötü niyetli insanlar, çocuklarımıza burs verme vaadiyle dolandırıcılık yapabiliyorlar. Örneğin, topladıkları CV’lerle kişisel verilere ulaşabiliyor, IBAN bilgilerini alabiliyor ya da fotoğrafları pornografik ortamlara aktararak çocuklarımızı çeşitli suçların içine sokabiliyorlar” sözleriyle uyarıda bulundu.

YARGILAMA SÜRECİNE DİKKAT

Burs arayan öğrenciler için önemli bir çağrıda bulunan Ayaz, “Öğrencilerimizin, kaynağından emin olmadıkları sitelere kesinlikle girmemeleri, burs verdiğini iddia eden vakıf veya dernek isimlerine doğrudan itibar etmemeleri gerekiyor. Aksi takdirde, basit dolandırıcılıktan bir yıldan üç yıla kadar ya da nitelikli dolandırıcılıktan üç yıldan on yıla kadar yargılamayla karşı karşıya kalabilirler. Bu yüzden çocuklarımızın durumundan faydalanmak isteyen kişilere fırsat vermemeliyiz” dedi.

DOLANDIRICILAR YENİ YÖNTEMLER KULLANIYOR

Dolandırıcıların farklı yöntemlerle harekete geçtiğine dikkat çeken Avukat Ayaz, “Bu kişiler, çeşitli oltalama yöntemleriyle devlet kurumlarını, hatta e-Devlet’i bile taklit edebiliyor. Bu nedenle kaynağından emin olmadıkları sitelere girmemelerini öneriyoruz. Örneğin, uzantıları ‘gov.tr’ yerine ‘.com.tr’ yaparak dolandırıcılık yapabiliyorlar, unvanları ve logoları birebir kopyalayabiliyorlar” şeklinde uyardı.

YAPAY ZEKANIN TEHDİTİ

Yapay zeka ile birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin daha tehlikeli bir boyuta ulaştığını vurgulayan Ayaz, “Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte, dolandırıcılık yöntemleri akıl almaz bir seviyeye ulaştı. Artık haberlerde bile ‘ceza profesörü dolandırıldı’, ‘bilişim uzmanı dolandırıldı’ gibi örneklere rastlıyorsunuz. Dolayısıyla, yapay zeka ile yapılabilecekler sınır tanımaz hale geldi. Bu yüzden çocuklarımızın, bilgi sahibi oldukları kişilerden ya da ailesinden yardım alarak burs başvurularını yapmalarını öneriyoruz” dedi.