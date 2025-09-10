Burs Dolandırıcılığı Artıyor, Dikkat Edin

ÜNİVERSİTELERDE BURS DOLANDIRICILIĞI ARTAN BİR PROBLEM

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, üniversitelerin açılmasıyla burs dolandırıcılığı vakalarının yükseldiğini belirtti. Prof. Dr. Kırık, dolandırıcıların öğrencilere sahte burs siteleri aracılığıyla yaklaşarak banka hesabı açtırdığını ve bu hesapların yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinde kullanıldığını ifade etti.

DOLANDIRICILARIN STRATEJİLERİ

Prof. Dr. Kırık, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yaptı. İnternet ortamında popüler vakıf ve derneklerin bire bir taklit edilerek burs başvurusu aldığını kaydeden uzman, başvuru sırasında öğrencilerin kimlik fotoğraflarını yüklemelerinin ve yeni bir banka hesabı açmalarının istendiğine dikkat çekti. “Bu hesapların kontrolü, dolandırıcıların eline geçiyor. Öğrencilere her ay burs ödemesi yapılacağı söyleniyor ancak bu hesaplar yasa dışı bahis ve kumarda kullanılıyor” dedi.

CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİYOR

“Burs başvurusu” adını taşıyan bu hesapların önemli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kırık, “Öğrencilerin adının suça karışması bile söz konusu olabiliyor. Dolandırıcılar bu hesapları kendi amaçları için kullanıyor ve öğrenciler farkında olmadan suç zincirinin bir parçası haline geliyor” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN DOLANDIRICILIK

Dolandırıcıların sosyal medya platformlarında sponsorlu reklamlar vererek gençleri hedef aldığını belirten Prof. Dr. Kırık, “18-19 yaş grubuna yönelik reklamlarda sahte siteler üst sıralara çıkarılıyor. Öğrenciler, bu sitelerin güvenilir olduğunu düşünerek tüm bilgilerini paylaşıyor. Ardından Telegram ve WhatsApp gruplarına yönlendirilerek kontrol altına alınıyorlar” diye ekledi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Öğrencilerin dikkat etmeleri gereken noktaları sıralayan Prof. Dr. Kırık, “Gerçek vakıf ve dernek sitelerinin uzantısı genellikle ‘org.tr’ veya ‘com.tr’ olur. Kimlik bilgisi talep eden, WhatsApp ya da Telegram üzerinden başvuru alan siteler, kesinlikle güvenilir değildir. Hiçbir resmi kurum burs başvurusu için ücret talep etmez” uyarısında bulundu.

MAĞDURLAR İÇİN HUKUKİ ADIMLAR

Mağduriyet yaşayan öğrencilerin acil olarak adli mercilere başvurması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kırık, “Bu kişilere kişisel verilerinizi vermeniz, onların sizin adınıza her türlü işlemi yapabilmesine yol açar. En ufak şüphede Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı. Aksi takdirde öğrenciler sadece burs umudunu değil, özgürlüklerini de riske atabilir” dedi.