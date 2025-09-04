Bursa 2025 Ağustos İhracatı, 2,91% Artışla, 2,85 Milyar Dolar

AĞUSTOS AYI İHRACATI ARTISINI DEVAM ETTİRİYOR

Bursa’nın 2025 yılı Ağustos ayı ihracatı, yüzde 2,91 artışla 2 milyar 850 milyon 376 bin dolar olarak belirlendi. Geçen yılın aynı ayında 2,8 milyar dolar olan ihracat, bu yıl %2,91 oranında artarak şu rakama ulaştı. Yılın ilk sekiz aylık dönemindeki toplam ihracat ise %12,87’lik bir artış göstererek 27 milyar 616 milyon 928 bin dolara çıktı. Jeopolitik belirsizliklere ve çevredeki sıcak çatışmalara rağmen, Bursa’nın ihracatı kesintisiz şekilde devam ediyor. Bursalı sanayiciler, sürdürülebilir büyümenin ancak üretim ve ihracatla sağlanabileceği bilincinde, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DÜZENLİ ARTIS

Ağustos ayında otomotiv endüstrisinin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %2,02 artışla 2 milyar 335 milyon 366 bin dolara ulaştı. Yılın ilk sekiz ayındaki toplam otomotiv ihracatı ise %15,43’lük bir artışla 23 milyar 437 milyon 26 bin dolara çıkmış durumda. Tekstil sektöründe de yılın Ağustos ayında yükseliş devam ediyor ve bu alanda 94 milyon 241 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. Tekstil ihracatı, yılın sekiz ayı itibarıyla 808 milyon 769 bin dolara ulaştı.

HAZIR GİYİM VE MEYVE-SEBZE İHRACAT RAKAMLARI

Hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerindeki ihracat, Ağustos ayında 70 milyon 855 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos dönemi ihracatı ise toplamda 597 milyon 989 bin dolar seviyelerinde kaldı. Meyve ve sebze ihracatı Ağustos ayında 27 milyon 577 bin dolara ulaşırken, bu yılın sekiz ayındaki toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre %3,81’lik bir artışla 196 milyon 214 bin dolar düzeyine çıktı.